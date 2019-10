Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei junge Täter entreißen Kindern den Kickroller und schlagen zu: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Zwei zehn und elf Jahre alte Kinder wurden am gestrigen Dienstagnachmittag Opfer eines Überfalls im Stadtteil Vorderer Westen und erlitten hierbei leichte Verletzungen. Die beiden bislang unbekannten Täter, wobei es sich auch um Kinder oder Jugendliche gehandelt haben soll, hatten die beiden Jungen zunächst bedroht und später auch geschlagen. Sie erbeuteten einen Kickroller, den sie aber bei ihrer Flucht stehen ließen. Da von den jungen Räubern eine Beschreibung vorliegt, erhoffen sich die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei, Zeugenhinweise zu erhalten.

Wie die aufnehmenden Beamten des Baunataler Polizeireviers Süd-West mitteilen, ereignete sich der Überfall gegen 14:55 Uhr in der Goethestraße. Die beiden Kinder aus Kassel befanden sich mit ihren Kickrollern auf dem Heimweg von der Schule und waren in Richtung Bad Wilhelmshöhe unterwegs. In Höhe der Diakonissenstraße waren ihnen die beiden Täter entgegengekommen und hatten zunächst mit Schlägen gedroht. Dann versuchten sie, dem Zehnjährigen den Roller zu entreißen. Als der Junge sich dagegen zur Wehr setzte und sein elfjähriger Begleiter helfend eingriff, schlugen beide Täter den Kindern ins Gesicht und gegen den Oberkörper. Mit dem erbeuteten Roller ergriff das Duo schließlich die Flucht in Richtung Goethestern. Die verängstigten und leicht verletzten Jungen alarmierten sofort die Polizei. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tätern durch mehrere Polizeistreifen verlief erfolglos, allerdings konnte der gestohlene Roller nur wenige Meter entfernt an der Kreuzung zum Kirchweg aufgefunden werden. Die Räuber werden folgendermaßen beschrieben: 1. Täter: Etwa 15 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkelblonde Haare, trug eine rote Adidas Jacke, eine graue Jogginghose und schwarze Turnschuhe. 2. Täter: Etwa 11 bis 12 Jahre alt, ungefähr 1,40 Meter groß, dunkle Haare, dunkle Sweatshirtjacke, graue Nike Jogginghose, schwarz-weiße Turnschuhe, trug eine Bauchtasche.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Täterhinweise geben können oder Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell