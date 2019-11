Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Großenkneten, LK Oldenburg: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 09.11.2019, gegen 12:20 Uhr hält eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Pkw aus Osterholz-Scharmbeck auf der Vechtaer Straße in Großenkneten an und kontrollieren den 21-jährigen Fahrzeugführer aus Moldawien. Bei der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und die Weiterfahrt wird untersagt.

