Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Diebstahl aus PKW, Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, d. 9.11.2019, wurde in der Zeit von 19:20 Uhr bis 22:30 Uhr bei einem roten Hyundai in der Max-Planck-Straße eine hintere Scheibe eingeschlagen. Der unbekannte Täter entwendete aus dem Fahrzeug Bekleidungsgegenstände. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich tel. mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen, Tel. 04221-15590.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

