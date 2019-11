POL-DEL: A28, Gemeinde Ganderkesee: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

A28, Gemeinde Ganderkesee: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Am 10.11.2019 kontrollierte gegen 05:30 Uhr eine Streifenbesatzung des PK BAB Ahlhorn auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Delmenhorst-Deichhorst und Ganderkesee-Ost in Richtung Oldenburg einen Pkw aus dem Landkreis Oldenburg. Der Einsatzort befindet sich in der Gemarkung Ganderkesee, Landkreis Oldenburg.

Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurde in der Atemluft des 42 Jahre alten Fahrers Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alco-Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,92 Promille. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr vorlag. Da der haftbefreiende Geldbetrag nicht bezahlt werden konnte, wurde der 42 Jahre alte Mann in die JVA Oldenburg eingeliefert.

Nach der Haftentlassung erwartet ihn ein erneutes Straf- sowie Bußgeldverfahren.

