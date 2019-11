Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Alkoholisiert und ohne Führerschein mit PKW unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 08.11. 2019, gegen 22.05 Uhr, befuhr der Führer eines PKW Toyota die Syker Straße in Schlangenlinie. Als ihm von einer Funkstreifenwagenbesatzung Anhaltezeichen gegeben wurden, versuchte er mit dem PKW zu flüchten. Der verfolgte Wagen wurde schließlich in einer Sackgasse der Bertha-von-Suttner-Straße gestellt.

Der 47-jährige Fahrer aus Delmenhorst war sichtlich betrunken und hat zudem keinen Führerschein. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und dazu eine Blutprobe angeordnet. Er konnte erst nach Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle wieder entlassen werden.

