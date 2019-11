Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr in Hatten

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr Am 09.11.2019 gegen 02:05 Uhr befährt ein 47-Jähriger aus Hatten mit seinem PKW die Astruper Straße in Richtung Hatten, als er mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW kollidiert. Dabei entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,26 Promille. Der Fahrzeugführer wird zur nächsten Polizeidienststelle verbracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Es wird ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

