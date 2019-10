POL-HB: Nr.: 0620 --Schiff rammt Spundwand der Nordschleuse

Polizei Bremen

Ort: Bremerhaven, Nordschleuse Zeit: 03.10.2019, 03:25 Uhr

Ein Seeschiff rammte in Bremerhaven am frühen Donnerstagmorgen eine Spundwand vor der Nordschleuse. Die Außenhaut des Autotransporters wurde dabei aufgerissen.

Das unter der Flagge von Panama fahrende Schiff wollte in den Nordhafen einlaufen als es zu der Kollision kam. Aus noch ungeklärter Ursache konnte eine Drehbewegung durch die Schlepper nicht abgefangen werden, so dass die Rückseite gegen die Spundwand prallte. Die Außenhaut riss dabei auf, ein Wassertank schlug Leck. Es wurde ein vorläufiges Auslaufverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zur Ursache des Zusammenstoßes dauern an.

