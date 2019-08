Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: In Görlitz festgenommen

Görlitz, Zittau (ots)

Mit angelegten Handfesseln im Streifenwagen der Bundespolizei ging die Fahrt eines 40-Jährigen am Mittwochnachmittag, den 7. August 2019 vom Bahnhof Görlitz zum Bundespolizeirevier.

Anlass für die Festnahme war ein vorliegender Haftbefehl. Das Amtsgericht Zittau hatte im Juli 2019 die Untersuchungshaft angeordnet, da der Angeklagte zur Hauptverhandlung nicht erschien. Grund der Anklage war die Abgabe und Verabreichung oder Überlassung von Betäubungsmittel an Minderjährige.

Die Chancen, dass er erneut der Verhandlung fernbleibt, sind nunmehr sehr gering. Der in Löbau geborene Mann wird am heutigen Nachmittag (08. August 2019) dem Ermittlungsrichter am Zittauer Amtsgericht vorgeführt.

