Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Farbschmierereien in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Nordenham erhielt am heutigen Morgen Kenntnis über Farbschmierereien im Nordenhamer Stadtgebiet. Bislang unbekannte Täter hatten in der Nacht oder am frühen Morgen an mehreren Örtlichkeiten so genannte Stolpersteine mit Farbe beschmiert und Aufkleber mit zum Teil antisemitischem Inhalt hinterlassen. Der Staatsschutz der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hat daraufhin mehrere Strafverfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tathandlungen oder zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordenham, Tel.: 04731 99810, zu melden.

