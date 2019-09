Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Grillplatz vermüllt

Feierwütige ließen ihren Unrat von Samstag auf Sonntag bei Biberach zurück.

Ulm (ots)

Mehrere Personen feierten von Samstag auf Sonntag eine Party auf dem Grillplatz beim Kletterpark im Burrenwald. Eine Vielzahl von Flaschen und Verpackungen blieben am Grillplatz zurück. Ein Zeuge entdeckte die Hinterlassenschaften am Sonntag. Weiterhin dürften die Feierenden auch für zerschnittene Seile am Kletterpark in Betracht kommen. Die lagen zusammen mit dem Müll an der Grillstelle. Die Polizei Biberach (Telefon 07351/4470) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

