Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Kontrolle über das Auto in der Kurve verloren

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 00:05 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Dattelner mit seinem Auto auf dem Grünen Weg. Von hier aus wollte er nach links in die Ahsener Straße abbiegen. Der Fahrer verlor aus nicht abschießend geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte rechtsseitig gegen einen Bordstein. Der 24-Jährige verletzte sich leicht, er begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

