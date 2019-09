Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Im Flothfeld/ Skoda beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein weißer Skoda Octavia ist im Zeitraum zwischen Montag (2. September), 20 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr an der Straße Im Flothfeld in Havixbeck beschädigt worden. Die Unfallschäden lassen darauf schließen, dass ein Radfahrer gegen das geparkte Auto gefahren ist. Der Verursacher beging Unfallflucht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

