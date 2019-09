Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Schölling/ Feuerwehr löscht Scheunenbrand

Coesfeld (ots)

In der Sendener Bauerschaft Schölling hat am Mittwochabend (4. September, gegen 20 Uhr) eine Scheune gebrannt. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell