Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, L835, Ermen

Unfall fordert zwei Verletzte

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Selmer mit seinem Auto die L835 in Richtung Nordkirchen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 31-jährigen Frau aus Lüdinghausen. Bei dem Unfall verletzten sich beide Autofahrer. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die L835 war für die Zeit de Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell