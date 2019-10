Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallbeteiligter war alkoholisiert

Stadtlohn (ots)

Am Montagabend befuhr ein 54 Jahre alter Fahrradfahrer aus Stadtlohn gegen 20.05 Uhr die Schillerstraße und wollte die Vredener Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 18 Jahre alten Autofahrerin aus Stadtlohn. Diese hatte die Vredener Straße in Richtung Wessendorfer Straße befahren und an der Unfallstelle grundsätzlich Vorfahrt. Der Fahrradfahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Da er unter Alkoholeinfluss stand, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt feststellen zu können. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein.

