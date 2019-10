Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Einfamilienhaus

Heek (ots)

Auf Elektrogeräte und hochwertigen Schmuck abgesehen hatten es Einbrecher am Sonntag in Heek. Durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters eines Einfamilienhauses in der Straße Mühlenfeld verschafften sich die Täter Zugang zum Wohnhaus und erbeuteten hochwertige Küchengeräte und Schmuck im vierstelligen Bereich. Die Tat ereignete sich in der Zeit von circa 16.30 Uhr bis circa 20.00 Uhr. Der entstandene Schaden liegt circa bei 2.100 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

