POL-HX: Laubsauger entwendet

37688 Beverungen (ots) - Ein Laubsauger der Marke Stihl ist aus dem Eingangsbereich eines Hauses in der Straße An der Burg entwendet worden. Das Arbeitsgerät hat einen Wert von 400 Euro und stand am Montag, 19.11.2018, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, unmittelbar hinter einer nicht verschlossenen Eingangstür. Hinweise zu Tatverdächtigen und zum Verbleib des Saugers nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, entgegen./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell