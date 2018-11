POL-HX: Radlader entwendet

33014 Bad Driburg (ots) - Freitag, 16.11.2018, 15.30 Uhr - Montag,19.11.2018, 08.00 Uhr

Von einer Straßenbaustelle in der Straße "Am Breitenbach" in Erpentrup ist ein Radlader der Marke "Scheff" entwendet worden. Es handelt sich hierbei um einen orangen Radlader mit einer weißen Fahrerkabine. Am Fahrzeug war zur Tatzeit anstatt der üblichen Radladerschaufel eine Gabel montiert. Der Schaden beträgt rund 10000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Warburg, Tel. 05641 - 78800, zu melden./He.

