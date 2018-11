Brakel (ots) - Durch einen technischen Defekt geriet der vordere Bereich eines LKW, der aus Lemgo in Richtung Brakel unterwegs war, in Brand. Der Fahrer konnte am rechten Fahrbahnrand in einer Feldzufahrt anhalten und das Fahrzeug verlassen. Das Führerhaus brannte jetzt vollständig. Die Feuerwehren aus Nieheim und Holzhausen löschten den LKW, das völlig ausgebrannte Fahrzeug wurde abgeschleppt, es entstand ein Schaden von 20.000 EUR.

