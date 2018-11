Brakel (ots) - Am Samstagabend beschädigte eine Person mutwillig 4 abgestellte Fahrzeuge in der "Nieheimer Straße" und "Am Bahndamm" in Brakel. An einem blauen VW Caravelle wurde das Armaturenbrett beschädigt und ein VW Emblem abgerissen, der linke Außenspiegel eines schwarzen Ford wurde abgebrochen, an einem schwarzen Opel Corsa wurde die Kennzeichenhalterung abgerissen und ein grauer Ford C-Max wurde zerkratzt und diverse Teile abgebrochen / verbogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Nach Zeugenhinweisen konnten die Personalien eines 21 jährigen Brakelers festgestellt werden, der für die Taten in Frage kommt.

Me.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell