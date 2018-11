POL-HX: Zwei Fundräder suchen Besitzer

2 weitere Medieninhalte

33039 Nieheim/ 33034 Brakel (ots) - Am 31.10.2018 ist auf dem Verbindungsweg zwischen Nieheim-Merlsheim und Nieheim-Himmighausen ein schwarz/graues Herren-Tourenrad der Marke Winora gefunden worden. Bereits am 18.10.18 wurde ein E-Bike der Marke Prophete, Typ evelution ebike 100 in der Straße "Alter Schulweg" in Brakel-Frohnhausen aufgefunden. Beide Fahrräder konnten bislang noch nicht ihren Eigentümern zugeordnet werden. Die Besitzer der Fahrräder, oder Personen die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, in Verbindung zu setzen./He.

