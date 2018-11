POL-HX: Auto aufgebrochen

32839 Steinheim (ots) - Donnerstag, 15.11.2018, 03.00 Uhr - 07.00 Uhr

Ein auf einem Parkplatz in der Straße "Im Leinenfelde" abgestellter Fiat ist von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Anschließend wurde der gesamte Pkw durchsucht und ein Autoradio, eine Taschenlampe und Bargeld entwendet. Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handtasche, Kameras, Handy) und kein Bargeld im Auto liegen, auch nicht im Kofferraum! Denn: Selbst ein Verstecken ist sinnlos. Erfahrende Diebe kennen jedes Versteck. Signalisieren Sie durch ein offenes Handschuhfach: Hier ist nichts zu holen! Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich an die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, zu wenden./He.

