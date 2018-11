POL-HX: Seitenscheibe eingeschlagen und Geldbörse aus Auto entwendet

37671 Höxter (ots) - Dienstag, 13.11.2018, 21.00 Uhr bis Mittwoch, 14.11.2018, 08.00 Uhr

Unbekannte Täter haben die Seitenscheibe der Fahrertür eines schwarzen Daimler eingeschlagen und aus einer im Fahrzeug befindlichen Handtasche eine Geldbörse entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in Lüchtringen, Lange Straße, Höhe Haus Nr. 52, in Fahrtrichtung Weserbrücke am rechten Fahrbahnrand geparkt. Zeugen und Hinweisgeber können sich mit der Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, in Verbindung setzen. Der Gesamtschaden beträgt 1800 Euro. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Wertgegenstände nicht in Fahrzeugen zurückgelassen werden sollten. Auch Staufächer, Verstecke oder der Kofferraum sind für die Aufbewahrung nicht geeignet./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell