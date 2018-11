POL-HX: Mann erleidet tödliche Verletzungen

33014 Bad Driburg (ots) - Donnerstag, 15.11.2018, 11.10 Uhr

Auf der Landstraße 954, zwischen Bad Driburg und Reelsen, ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Lkw gekommen. Der Fußgänger verstarb an der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen ging der Mann auf der L954 aus Richtung Reelsen kommend in Richtung Bad Driburg. Der Lkw fuhr in entgegengesetzter Richtung und es kam auf dem Fahrstreifen des Lkw zum Zusammenstoß. Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die L954 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 14.00 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. /He.

