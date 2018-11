POL-HX: Gasflaschen entwendet

32839 Steinheim (ots) - Freitag, 09.11.2018, 17.00 Uhr bis Dienstag, 13.11.2018, 11.30 Uhr

Von dem Gelände eines Betriebes an der Vinsebecker Straße sind insgesamt 17 Propangasflaschen entwendet worden. Die Flaschen waren in einem verschlossenen Gitterkäfig gelagert, welcher aufgebrochen wurde. Der Schaden beträgt rund 600 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, entgegen./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell