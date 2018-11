POL-HX: Baum in Brand gesetzt

37671 Höxter (ots) - Montag, 13.11.2018, 16.50 Uhr

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben im Waldgebiet auf dem Bielenberg in Höxter einen Baum in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Wasser und Schaum. Die Höhe des Schadens beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) fragt: Wer hat zur Tatzeit Personen im Bereich des Bielenberges gesehen, die für den Brand verantwortlich sein können? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?/He.

