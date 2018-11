POL-HX: Papiertonne angesteckt - Zeugen gesucht

Durch Brand beschädigter Pkw Bild-Infos Download

33034 Brakel (ots) - Sonntag, 11.11.2018, 03.30 Uhr

In der Königstraße in Brakel, Höhe Haus Nummer 34, ist am Sonntagmorgen eine Kunststofftonne für Altpapier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Die Papiermülltonne wurde offensichtlich von ihrem üblichen Standort an die Fahrerseite eines in der Nähe parkenden VW Polo gezogen und in Brand gesetzt. Ein Anwohner bemerkte das Feuer und löschte es mit Wasser. Die Mülltonne verbrannte bis auf einige Plastikteile komplett. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Geräusche gehört oder Personen gesehen haben, nimmt die Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271 - 9620 entgegen./He.

