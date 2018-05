POL-HK: Walsrode: Kette gestohlen; Honerdingen: 1,22 Promille; Schneverdingen: Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.05.2018 Nr. 1

02.05 / Kette gestohlen

Walsrode: Von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte am Parkweg eine zehn Meter lange Kette, die zum Absperren des Grundstücks genutzt wurde. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro.

02.05 / 1,22 Promille

Honerdingen: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend, gegen 22.00 Uhr einen 50jährigen Walsroder, der mit seinem Pkw die B 209 in Honerdingen befuhr. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss und führte einen Test durch. Das Ergebnis lautete 1,22 Promille. Bereits rund eine Stunde vorher war er den Beamten in seinem parkenden Fahrzeug aufgefallen. Da sie Bierdosen im Fahrzeug wahrnahmen, wiesen die Polizisten den Mann bereits zu diesem Zeitpunkt darauf hin, dass er nicht alkoholisiert fahren dürfe. Diesen Hinweis ignorierte er. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

02.05 / Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Schneverdingen: Am Mittwoch, gegen 17.05 Uhr kam es auf der B 3, zwischen dem neuen Kreisel in Heber und dem in Scharrl zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Motorradfahrer verstarb. Ein 85jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 3 in Richtung Scharrl, kam aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, prallte dort zunächst mit einem entgegenkommenden Ford Transit und anschließend mit dem Motorradfahrer zusammen. Der 55jährige Soltauer verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag. Der Unfallverursacher und der Fahrer des anderen Fahrzeugs blieben unverletzt. Die B3 musste für die Zeit der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.

