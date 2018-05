POL-HK: Wohnungseinbruch

Schneverdingen (ots) - In ein Einfamilienhaus drangen Unbekannte am Montagabend in Schneverdingen ein. Die Täter hebelten eine Tür des Hauses im Holunderweg auf. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten Elektronikartikel und Bargeld. Der gesamte Einbruchschaden wird auf etwa 2500EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel.: 05191-93800 erbeten.

