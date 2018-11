POL-KS: Vellmar (Landkreis Kassel): Nächtliche Einbrüche in Kita und Grundschule Obervellmar: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots) - Eine böse Überraschung erlebten heute Morgen leider nicht nur die Erzieher der Kindertagesstätte Obervellmar, sondern auch der Hausmeister und die Lehrer der benachbarten Grundschule. Vermutlich ein und derselbe Täter war im Laufe der Nacht in beide Gebäude eingebrochen. Der Unbekannte hatte dort wenig überraschend nur kleine Beute gemacht, dafür aber umso mehr Sachschaden angerichtet. Nach ersten Schätzungen beläuft sich dieser durch aufgebrochene Türen und Schränke auf insgesamt mindestens 2.000 Euro. Die für Einbrüche zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Kita oder der Grundschule beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die heute Morgen zur Spurensicherung und Anzeigenaufnahme an beiden Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, ereigneten sich die Einbrüche offenbar im Laufe der Nacht. Die Tatzeit beim Kindergarten lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 6:50 Uhr eingrenzen, bei der Schule auf die Zeit zwischen 17:30 und 7:20 Uhr. In beiden Fällen hatte der Täter mit einem Werkzeug eine Zugangstür gewaltsam aufgebrochen und anschließend in den Gebäuden weitere verschlossene Türen sowie Spinde und Schränke aufgehebelt. In der Kindertagesstätte erbeutete der Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag aus Sparschweinen und Geldkassetten verschiedener Gruppen. In der Schule machte er keinerlei Beute von Wert und klaute dort letztendlich aus einem Klassenraum einen Sechserträger Mineralwasser.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der letzten Nacht im Bereich der Kita und der Grundschule Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

