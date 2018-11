POL-KS: Kassel: Unbekannte Täter brechen in zwei Tattoo-Studios ein; Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Auf gleich zwei Tattoo-Studios in Kassel hatten es in der Nacht von Montag auf Dienstag bislang unbekannte Einbrecher abgesehen. Sowohl in der Holländischen Straße, als auch in der Friedrich-Ebert-Straße erbeuteten die Täter nicht nur Bargeld, sondern auch Piercingschmuck und Unterhaltungselektronik im Gesamtwert von 7.500 Euro. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen gibt, ist derzeit noch unklar. Die Kasseler Kripo sucht daher nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Zunächst meldete sich am Dienstag, gegen 8:30 Uhr, die Inhaberin des Tattoo-Studios in der Holländischen Straße bei der Kasseler Polizei. Die hintere Eingangstür sei aufgebrochen worden. Sie habe bereits im Geschäft nachgesehen und festgestellt, dass Bargeld und ein Handy fehlen würden. Die Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes konnten an der Hintertür frische Hebelspuren erkennen, die Sachschadenshöhe wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Unmittelbar nachdem die Ermittler die Tatortaufnahme beendet hatten, kam ein zweiter Anruf rein. Auch in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel habe sich ein Einbruch in ein Tattoo-Studio ereignet. Die dortige Mitarbeiterin habe kurz vor 11:00 Uhr den Laden aufgemacht und ebenfalls eine aufgehebelte, rückwärtig gelegene, Eingangstür festgestellt. Bei der gemeinsamen Begehung des Geschäftes mit der Polizei fiel auf, dass die Täter auch hier Bargeld und ein Handy, aber auch weitere Geräte, wie ein Laptop und ein iMac, sowie Piercingschmuck entwendeten. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf eine Höhe von rund 1.000 Euro. Insgesamt erbeuteten die bislang unbekannten Einbrecher aus den beiden Studios Diebesgut mit einem Gesamtwert von etwa 7.500 Euro. Ob es sich bei den jeweiligen Tätern um die gleichen Personen handelt, ist jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang im Zeitraum von Montag, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 8:15 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Tel. 0561 - 9100.

Monique Düker Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1020

