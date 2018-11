POL-HX: Randalierer unterwegs

37671 Höxter (ots) - Samstag, 17.11.2018, 20.00 Uhr - Sonntag, 18.11.2018, 06.00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Bosseborn zu Sachbeschädigungen gekommen. Bislang unbekannte Täter haben in der Königstraße einen Gullideckel ausgehoben und am Kreisverkehr im Saatweg ein Verkehrszeichen mit Betonsockel aus den Boden gehebelt. In der Heinemannstraße wurden Keramikgegenstände, welche auf einer Sitzbank auf einem Privatgelände platziert waren entwendet. Ein Keramikblumentopf konnte im Nachhinein zerbrochen aufgefunden werden. Die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 0620) nimmt Hinweise von Zeugen entgegen./He.

