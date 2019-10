Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Brand eines Holzunterstandes

Borken (ots)

Einen Holzunterstand in Brand gesetzt haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in Borken-Marbeck. Gegen Mitternacht stellte der Eigentümer das Feuer am Unterstand auf der Ackerfläche am Dingekamp / Escheweg fest. Kräfte der Feuerwehr Borken löschten die Flammen. Die Ursache steht bislang nicht fest.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell