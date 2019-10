Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfall: Zwei Radfahrer beteiligt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 69-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Vreden erlitten. Der Vredener befuhr gegen 14.40 Uhr den Radweg der Winterswyker Straße in Richtung Innenstadt. Eine Gruppe Radfahrer kam ihm entgegen, mit einem Entgegenkommenden berührten sich die Lenker, wodurch der Vredener stürzte. Der Unfallgegner wartete zunächst an der Unfallstelle. Als der Rettungswagen eintraf, entfernte er sich jedoch, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Kräfte des Rettungsdienstes brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden liegt etwa bei 100 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen und den flüchtigen Fahrer sich bei der Polizei zu melden: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell