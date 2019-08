Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatz "Überörtliche Hilfe" in Schwelm

Ennepetal (ots)

Am 10.08.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:24 Uhr zur Überörtlichen Hilfe in die Nachbarkommune Schwelm alarmiert. In der Schwelmer Altstadt war es zu einem Brand eines Wohnhauses gekommen.

Zunächst rückte die Drehleiter zu dem Brand aus.Die Aufgabe bestand darin, eine Brandbekämpfung durchzuführen und angrenzende Gebäude vor den Flammen zu schützen.

Um 16:50 Uhr wurde ein Löschzug der Feuerwehr Ennepetal zunächst zur Besetzung der Feuerwache Schwelm alarmiert.Im weiteren Verlauf wurde dieser jedoch auch an der Einsatzstelle in der Altstadt eingebunden.Der Löschzug konnte den Einsatz um 03:05 Uhr beenden.

Zum Zeitpunkt dieser Meldung, befindet sich die Drehleiter der Feuerwehr Ennepetal samt Besatzung immer noch vor Ort, um weitere Glutnester abzulöschen.Der Einsatz wird wohl noch bis in die späten Abendstunden andauern.

