Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Auslaufende Schwefelsäure

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 9. August 2019 um 13:43 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Unfall mit einer auslaufenden Chemikalie in einer Firma in einem Industriegebiet alarmiert. Es handelte sich um ca. 5-6 Liter ausgelaufene hochprozentige Schwefelsäure innerhalb eines Gebäudes. Bereits durch Mitarbeiter der Firma wurde die Säurelache mittels Bindemittel eingedeicht und eine weitere Ausbreitung verhindert. Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter Atemschutz in Flüssigkeitsschutzanzügen vor und stellte sowohl den leckgeschlagenen Kanister, als auch die ausgetretene Flüssigkeit sicher. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt und an den Sicherheitsbeauftragten der Firma übergeben. Im Einsatz waren ein Einsatzleitwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug und ein Gerätewagen Gefahrgut. Insgesamt war die Feuerwehr Ennepetal mit acht Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 15:58 Uhr. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Hauptwache durch den Löschzug Milspe/Altenvoerde besetzt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell