FW-EN: Tragehilfe, Brandmeldealarm, Baum auf Fahrbahn

Am 08.08.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:08 Uhr in die Heinrichstraße alarmiert. Es wurde Tragehilfe für den Rettungsdienst geleistet. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 10:37 Uhr. Um 12:35 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in einem Schwelmer Krankenhaus alarmiert. Die Feuerwehr brauchte nicht tätig zu werden. Es waren ein Einsatzleitwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug und 10 Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 13:05 Uhr. Um 15:44 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem umgestürzten Baum in die Holthauser Talstraße alarmiert. Der Baum wurde mit Hilfe einer Kettensäge zerkleinert und die Straße gereinigt. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 16:16 Uhr.

