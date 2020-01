Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Polizei im Landkreis hatte gut zu tun in der Silvesternacht

Landkreis Holzminden (ots)

Die Silvesternacht verlief für die diensthabenden Polizeibeamten im Landkreis Holzminden alles andere als ruhig.

Neben diverser Streitigkeiten, die es bei verschiedenen privaten Feierlichkeiten zu schlichten galt kam es u. a. in Holzminden, Sparenbergstraße, gegen 22.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 50-jährigen Holzmindenern. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung endete hier in einem Gerangel, in dem beide Streithähne verletzt wurden. Da beide Personen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol standen, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe angeordnet. Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ebenfalls gegen 22.00 Uhr wurde ein Balkonbrand in Holzminden, Wiesenweg gemeldet. Nur das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte eine Brandausdehnung auf das Mehrfamilienhaus verhindern. Vermutlich ein Feuerwerkskörper hatte hier Gegenstände auf dem Balkon im 1. Obergeschoss in Brand gesetzt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Im Laufe der Nacht kam es gegen 00.30 Uhr in Lauenförde, Bahnhofstraße, zu erheblichen Streitigkeiten zwischen Nachbarn. Zwischen einem 34-Jährigen und einer 33-Jährigen fielen diverse Beleidigungen bis hin zu einer Bedrohung, so dass die Polizei verständigt wurde. ES wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Gegen 02.45 Uhr kam es in Stadtoldendorf zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung. Ein 22-Jähriger aus Stadtoldendorf befuhr mit seinem Pkw Kia die Wilhelm-Raabe-Straße und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw VW. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein vorläufiger Test ergab eine absolute Fahruntüchtigkeit. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Gegen 03.00 Uhr befuhr dann ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter die Ernst-August-Straße und fiel einer Polizeistreife auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug ohne Pflichtversicherung geführt wurde. Neben dem Fahrzeugführer hat sich so auch der 22-jährige Eigentümer strafbar gemacht.

Im Verlauf des Morgens wurde gegen 09.00 Uhr ein 25-Jähriger Holzmindener mit seinem Pkw Fiat in der Wallstraße einer Polizeikontrolle unterzogen. Dabei stellen die kontrollierenden Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Der Promillewert überstieg hierbei deutlich die 0,5-Promille-Grenze. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Fahrzeugführer eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

