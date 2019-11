Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: "Dumm geguckt" endet mit Beinverletzung

Duisburg (ots)

Weil ein 18-Jähriger am Montag (4. November, 16:25 Uhr) an einer Bank auf einem Schotterplatz an der Gerlingstraße "Dumm geguckt" hätte, soll er mit sechs Männern in Streit geraten sein. Einer der Unbekannten verletzte ihn mit einem Messer am Oberschenkel. Anschließend rannte die Gruppe in unbekannte Richtung davon. Der Verletzte rief zwei Freunde an, die ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus brachten. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die die Unbekannten gesehen haben. Zwei von ihnen können beschrieben werden: Der eine ist etwa 18 bis 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat einen Oberlippen- sowie einen Kinnbart, seitlich kurz rasierte Haare und trug eine dunkelblaue Jacke mit Fellkragen. Darunter erkannte der 18-Jährige ein rotes Shirt. Der zweite hatte eine grüne Jacke der Marke "Alpha" an. Hinweise werden unter 0203 280-0 entgegen genommen. (jg)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell