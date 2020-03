Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Mann belästigt Frau am Bahnhof - kurzzeitiger Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Mann hat am Mittwoch, 18.03.2020, am Bahnhof in Klettgau-Erzingen eine Frau belästigt und musste deshalb kurzfristig in Gewahrsam genommen werden. Gegen 12:30 Uhr hatte die Frau die Belästigung durch den Betrunkenen bei der Polizei gemeldet. Sie sei sogar vom Bahnsteig gejagt worden. Auf dem Bahnsteig traf eine Polizeistreife die beiden Personen an. Während die Frau nach der Sachverhaltsaufnahme in den Zug stieg, folgte ihr der 56-jährige Mann und betrat ebenso den Zug. Das wurde von einem Polizeibeamten unterbunden, nachdem der Mann zuvor nicht auf die Anweisungen der Polizei reagiert hatte. Er baute sich mit erhobenen Fäusten vor den Polizisten auf, weshalb er auf den Boden gelegt und seine Hände fixiert wurden. Nachdem der Zug weg und der Mann zugänglich war, wurde er entlassen. Verletzt wurde niemand.

