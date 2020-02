Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer fährt beim Verlassen eines Parkplatzes Fußgängerin an

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 11.30 Uhr, ging eine 58-jährige Fußgängerin aus Bochum auf dem Gehweg der Mühlenstraße. Als sie an der Ausfahrt eines Parkplatzes vorbeiging, fuhr sie der Fahrer eines unbekannten Autos an. Hierdurch fiel sie auf die Motorhaube. Sie ging zunächst weiter, spürte dann aber Schmerzen. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nun wird der Fahrer des unbekannten Autos gesucht. Er und sein Beifahrer waren 70 bis 80 Jahre alt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell