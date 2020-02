Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Dorsten/Recklinghausen: Polizeiliche Bilanz zu Rosenmontag: Et hätt beinoh emmer joot jejange

Recklinghausen (ots)

Fast alle Jecken haben im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen am Rosenmontag ausgelassen, fröhlich und friedlich an den Rosenmontagsumzügen gefeiert. Bei durchwachsenem Karnevalswetter waren in Bottrop ungefähr 40000, in Recklinghausen 70000 und in Dorsten 4000 Jecken auf den Straßen rund um die Züge unterwegs. Ab 10.30 h säumten die 40000 Besucher in Bottrop den Umzug, der von der Essener Straße startete und am Rathaus endete. Drei junge Männer mussten in Gewahrsam genommen werden, weil sie Platzverweisen nicht nachkamen. Ohne weitere Vorkommnisse konnte die Polizei den Einsatz beenden und den feiernden Jecken noch viel Spaß wünschen. In Recklinghausen wurden rund um den Karnevalszug insgesamt 22 Platzverweise gegen überwiegend betrunkene junge Menschen ausgesprochen, vier Personen mussten in Gewahrsam genommen werden. Ein junger Mann wurde angezeigt, weil er einen Böller geworfen hatte. Eine junge Frau hatte Drogen genommen und Drogenreste dabei und bekam ebenfalls eine Anzeige. Wegen Beamtenbeleidigung werden sich vier junge Männer verantworten müssen. Ebenfalls vier junge Männer haben Anzeigen wegen Körperverletzung bekommen. Gegen 17.00 h waren fast alle Jecken von den Straßen in die Kneipen gezogen oder nach Hause gegangen. Die 4000 Menschen, die in Dorsten den Umzug besuchten, blieben friedlich. Die Polizei musste nicht einschreiten und wünschte allen Jecken noch fröhliche Stunden in den Kneipen.

