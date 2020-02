Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Gladbeck/Recklinghausen: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter an der Straße Beckenkamp, im rückwärtigen Bereich eines eingezäunten Geländes der Deutschen Telekom, einen Stromkasten aufgebrochen hatten. Im Kasten trennten sie die Kabel ab und stahlen sie.

Sonntag, gegen 2.45 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter die Eingangstür auf und drang dann in ein Lebensmittelgeschäft auf der Erler Straße ein. Als Alarm ausgelöst wurde flüchtete der Täter mit gestohlenen Tabakwaren.

Gladbeck

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Sonntag ein Fenster auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Enfieldstraße ein. Nach Durchsuchen aller Räum flüchteten sie mit Schmuck und einem Ölgemälde.

Recklinghausen

Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter die Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Am Südpark ein. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

