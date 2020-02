Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Bäckerei

Hagen (ots)

Am Dienstagvormittag zeigte eine Mitarbeiterin einer Hagener Bäckereifiliale einen Einbruch an, der sich bereits zwischen Samstag, den 15.02.2020, 13:45 Uhr und Sonntag, den 16.02.2020, 05:15 Uhr, zugetragen hat. Unbekannte Täter drangen in die Filiale an der Cunostraße über ein rückwärtiges Fenster ein und entwendeten einen Schranktresor, in dem sich eine dreistellige Summe Wechselgeld befand. Auch ein Sparschwein, das als Kaffeekasse fungierte, nahmen die Täter mit, verloren es jedoch vermutlich auf der Flucht. Die Polizei fand es außerhalb des Gebäudes. Die Kriminalpolizei übernahm Ermittlungen und erschien zur Spurensicherung. Hinweise können unter 02331-986-2066 weiter gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell