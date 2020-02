Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Hagen (ots)

In der Nacht vom 07. Dezember 2019 auf den 08. Dezember 2019 kam es zu einem Diebstahl eines Mobiltelefons in einer Gaststätte in der Hagener Innenstadt. Ein Mann hatte sein Handy an ein Ladekabel angeschlossen und den Schankraum kurzzeitig verlassen. Eine unbekannte, männliche Person entwendete in der Zwischenzeit das Gerät. Die Polizei bitte um Hinweise durch Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können. Bitte rufen Sie dafür folgende Rufnummer an: 02331 - 986 2066. Ein Foto des unbekannten Mannes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-diebstahl-1

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell