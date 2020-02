Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartenbetrug

Hagen (ots)

Am 10.09.2019 hielt sich der 83-jährige Geschädigte im Tatzeitraum im Bereich der Enneper Str. in Hagen auf. Ein oder mehrere unbekannte Tatverdächtige entwendeten während des Aufenthalts dem Geschädigten die Geldbörse aus der rechten Hosentasche. Die EC-Karte wurde dann zeitnah in einer Sparkassen-Filiale von einer unbekannten männlichen Person zu einer Abhebung in Höhe von 1000.- EUR missbraucht. Ein Richter verfügte die Veröffentlichung der Bilder. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten männlichen Person machen? Um Hinweise unter der Rufnummer 02331-986-2066 wird gebeten.

Hier der Link zu den Fahndungsbildern:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-taschendiebstahl-computerbetrug-2

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell