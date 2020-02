Polizei Hagen

POL-HA: Sauerlandstraße stellenweise unter Wasser

Am Mittwochmorgen, 19.02.2020, riefen Autofahrer, die die Sauerlandstraße befuhren, gegen 07:30 Uhr die Polizei. Dort hatte sich an einer Stelle derart viel Wasser auf der Fahrbahn angesammelt, dass Fahrzeuge in den Gegenverkehr auswichen. Zu einem Unfall kann es nicht. Eine Streifenwagenbesatzung musste jedoch den Verkehr bis zum Eintreffen der Feuerwehr regeln. Diese sorgte dafür, dass die Straße nach kurzer Zeit wieder befahrbar war.

