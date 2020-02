Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch bei Baseballverein

Hagen (ots)

Zwischen dem 08.02.2020 und dem 17.02.2020 machten sich unbekannte Täter an dem Eigentum eines Hagener Baseballvereins zu schaffen. Die Sportler haben ihre Heimat in Haspe an der Straße "Im Kursbrink", wo sich der Sportplatz, zwei Materialcontainer sowie ein Vereinsheim befinden. Die Täter überwanden einen Zaun und brachen die Schlösser an den beiden Materialcontainern auf. Auch an den Schlössern des Vereinsheims machten sich die Einbrecher zu schaffen, öffnen konnten sie die Tür des Heimes jedoch nicht. Auch bisherigen Erkenntnissen konnten die Diebe keine Beute machen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

