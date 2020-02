Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte 39-Jährige nach Unfall in Altenhagen

Hagen (ots)

Auf der Brinkstraße in Altenhagen ereignete sich am Dienstag (18. Februar) ein Verkehrsunfall. Gegen 11:30 Uhr wollte eine 47-Jährige mit ihrem BMW in Richtung Altenhagener Straße fahrend auf die Alleestraße abbiegen. Gleichzeitig bog ein 23-Jähriger mit seinem Focus aus der Alleestraße kommend links auf die Brinkstraße ab. Dabei touchierte der Mann das Heck der Hagenerin. Bei der Kollision verletzte sich die 39-jährige Beifahrerin der BMW-Fahrerin leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell