POL-F: 200202 - 0109 Frankfurt-Bundesautobahn 3: Außer Kontrolle geratener LKW Reifen verursacht Massenkarambolage

(hol) Bereits am Freitagmorgen (31.01.2020) verursachte ein über die Autobahn rollender Lastwagenreifen einen Massencrash. Insgesamt waren 14 Fahrzeuge beteiligt. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Von dem Laster, der den Reifen verlor, fehlt bislang jede Spur.

Eine böse Überraschung erlebten Autofahrer gegen 07:15 Uhr auf der Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Würzburg, zwischen dem Mönchshofdreieck und dem Frankfurter Kreuz, als ihnen plötzlich der herrenlose Reifen eines LKW entgegenrollte. Drei Verkehrsteilnehmer konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierten mit dem Reifen. Im Anschluss kam dieser auf der linken Fahrspur zum Liegen. Daraufhin mussten die auf diesem Fahrstreifen fahrenden Autofahrer stark abbremsen. In der Folge kam es so zu einer Auffahrserie mit neun beteiligten Fahrzeugen. Alle an dem Unfall beteiligten Autos wurden beschädigt. Drei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach dem LKW, der den Reifen zuvor verloren hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter 069 / 755-46400 bei der Polizei zu melden.

